Hentbol’da Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Çorum’da yapılacak.

26-30 Mayıs tarihlerinde Çorum’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında 16 takım mücadele edecek.

Maçlar dörderli dört grupta oynanacak ve ilk iki günde gruplarda takımlar ikişer maç yapacaklar. Maçlar Tevfik Kış ve Toki Spor Salonunda oynanacak.

Grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan sekiz takım çeyrek finale yükselecek ve bu turdan sonra maçlar Tevfik Kış Spor Salonu’nda sona erecek.

Türkiye Şampiyonasında Hentbol Federasyonu Temsilcisi olarak Sami Öncel görev yaparken gözlemci olarak ise ilimizden Turgay Görkem ve Sivas’tan Tarık Işık, Adana’dan Erol Gülümsek ve Trabzon’dan Meral Kıvanç görev yapacak.

Şampiyonada ise beş ilden hakem ikilileri görev yapacak. Çorum’dan Taner Adıkdı ve Yasin Tabak ile birlikte Sivas’tan Hamza Sükan, Halil Kılıç, Elazığ’dan Yunus Altuner ve Canpolat Taş, Trabzon’dan Uğur Yavuz ve Ali Barış Küçük ile Van’dan İsmail Özgül ve Muhammet Emin Altın.