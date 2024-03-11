2. Amatör Küme’de A grubunda ikinci hafta maçları dün oynandı. Mecitözü Gençlerbirliği Alaca’dan üç puanla dönerken Buharaspor ve Düvenci Belediyespor ise 0-0 berabere kaldı.

Ligde ilk hafta maçını kazanan Buharaspor ikinci maçında Düvenci Belediyespor ile karşılaştı. Nazmi Avluca sahasında oynanan maçta iki takımında çabası sonuç vermedi ve takımlar sahadan 0-0 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar. Bu sonuçla Buharaspor grupta 4 puanla liderliğini devam ettirirken Düvenci Belediyespor ise ilk puanını aldı.

İlk hafta evinde kaybeden Mecitözü Gençlerbirliği ise ilk haftayı bay geçen Alacagücü deplasmanında zorlu bir mücadele sonunda 2-1 galip gelerek ilk galibiyetini aldı ve ikinci sıraya yükseldi.