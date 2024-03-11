Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Ahlatcı Çorum FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Arda Turan, cezası nedeniyle Ahlatcı Çorum FK maçında karşılaşmayı tribünden izlemişti.

Sosyal medyadan karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turan, Çorum FK'yı tebrik ederek, "Serkan Özbalta ve Çorumspor'daki futbolcu kardeşlerimi gösterdikleri mücadeleden ve aldıkları galibiyetten dolayı kutluyorum. Kendi adımıza üzgünüm ama oyun prensiplerimiz, kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Birçok doğruyu da yaptığımızı düşünüyorum ama yavaş ve coşkusuz olunca maalesef bu sonuçla karşı karşıaya kaldık. Benim oyuncularım ligin en iyi oyuncuları ve takımına sahibiz. Gösterdikleri mücadele ve performansdan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Bazı konulardan dolayı üzgünüm ama bu konular hakkında konuşmayacağız. Biz Eyüpspor olarak bu oyunu yönetenler hakkında hiçbir zaman yorum yapmayacağız. Kendi işimizi yapacağız ve bu oyunun güzelliğine saha içinde hizmet etmeye devam eden taraf olacağız" dedi.