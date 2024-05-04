2. Amatör Küme’de iki grupta play-off heyecanı yarın oynanacak dört maçla devam edecek.

A grubunda liden Mecitözü Gençlerbirliği’nin bay geçeceği haftada ikinci sırada bulunan Düvenci Belediyespor zorlu Alacagücüspor deplasmanında puan arayacak.

Buharaspor ise Sungurluspor önünde kazanak iddiasını artırmak istiyor.

B grubunda ise lider Osmancıkgücü Mecitözüspor deplasmanında kazanarak liderliğini korumak istiyor.

Oğuzlar Belediyespor ise evinde Bayat Belediyespor karşısında üç puan alarak yarışa ortak olmak amacında.