2. Amatör Küme’de iki grupta play-off heyecanı yarın oynanacak dört maçla devam edecek.
A grubunda liden Mecitözü Gençlerbirliği’nin bay geçeceği haftada ikinci sırada bulunan Düvenci Belediyespor zorlu Alacagücüspor deplasmanında puan arayacak.
Buharaspor ise Sungurluspor önünde kazanak iddiasını artırmak istiyor.
B grubunda ise lider Osmancıkgücü Mecitözüspor deplasmanında kazanarak liderliğini korumak istiyor.
Oğuzlar Belediyespor ise evinde Bayat Belediyespor karşısında üç puan alarak yarışa ortak olmak amacında.