U 11 liginde üç grupta 23 takım mücadele edecek.

Son düzenlemeye göre A grubunda İskilipgücüspor, Çorum Anadolu FK, HE Kültürspor, Akkent Gençlikspor, Vefa Gençlikspor, Alaca Belediyespor, Mecitözü Gençlerbirliği ve Mimar Sinan Gençlikspor, B grubunda Hitit Anadoluspor, Gençlerbirliği, Osmancık Belediyespor, Osmancık Belediyespor, 1907 Gençlikspor, Çorumgücüspor, Alacagücüspor, Gülabibeyspor ve Hattuya Gençlikspor takımları mücadele edecek. C grubunda ise İl Özel idarespor, Çorum İdman Yurdu, osmancık Kandiberspor,Sungurlu Belediyespor, Ahlatcı Çorum FK, PTT Gençlikspor ve Vefa Devanespor takımları mücadele edecek.

Üç grupta oynanacak tek devreli maçlar 12 Haziran’da sona erecek. Bu maçlar sonunda gruplarda ilk üç sırayı alan dokuz takım final grubuna yükselecek. Final grubunda teknik toplantıda yapılan kura çekimine göre yapılacak eşleşme sonunda altı takım direk yarı finale yükselmek için üç takım ise bir ön elemeli maç sonunda yarı final eşleşmeleri belli olacak.

U 12 Liginde üç grupta toplam 20 takım mücadele edecek. A grubunda İl Özel İdarespor, Mimar Sinan Gençlikspor, VefaGençlikspor, Hattuşa Gençlikspor, Osmancık Kandiberspor, Gençlerbirliği ve Osmancık Belediyespor. B grubunda ise Çorum İdman Yurdu, HE Kültürspor, Çorum Anadolu FK, Akkent Gençlikspor 1907 Gençlikspor, Alaca Belediyespor; B grubunda ise Vefa Devanespor, Ahlatcı Çorum FK, Gülabibeyspor, Mecitözü Gençlerbirliği, PTT Gençlikspor, Çorumspor ve Kargıgücüspor mücadele edecek.

Bu ligde de tek devreli maçlar 9 Haziran’da sona erecek. Bu maçlar sonunda gruplarda ilk üç sırayı alan dokuz takım final grubunda mücadele etmeye hak kazanacak Bu iki kategoride ofsayt taktiği uygulanacak. Yedek kulübesinde yer alan teknik adam veya yöneticiler futbolculara talimat vermesine izin verilmeyecek ve bu kuralı ihlal edenlere cezai müeyyide uygulanacak. İki kategoride bu hafta sonu başlayacak