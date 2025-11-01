Yeni tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016'da verilmeye başlandı. Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için başlangıçta son tarih 31 Aralık 2020 olarak belirlenmişti. Bu süre, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 4 kez uzatıldı ve bugün sona erdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekim ayı boyunca sosyal medya üzerinden vatandaşlara ehliyetlerini yenilemeleri yönünde çağrıda bulundu. Yerlikaya, paylaşımlarında sürenin bu kez uzatılmayacağını vurgulayarak, "Son güne kalmayın." mesajı vermişti.

1 MİLYON 800 BİN KİŞİNİN EHLİYETİ GEÇELİLİĞİNİ YİTİRDİ

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çağrıların ardından ekimde 275 bin 608 kişi, bugün ise 40 bin 771 kişi ehliyetini yenilemek üzere başvuruda bulundu. 2016'dan bu yana 35 milyon 794 bin 515 kişi yeni tip ehliyetini alırken, 1 milyon 799 bin 172 kişi yenileme işlemini yapmadı. Yenileme işlemini yapmayanların ehliyetleri geçerliliğini yitirdi.

ÜCRET 15 TL'DEN 7 BİN 500 TL'YE ÇIKTI

Bugün mesai bitimiyle eski tip ehliyetlerin geçerliliği sona erdi. Tanınan sürenin dolmasıyla ehliyet yenileme bedeli, B sınıfı sürücü belgelerinde 15 lira yerine 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükseldi.

1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni yenileme ücretleri şöyle:

B Sınıfı Ehliyet: 7.438,60 TL

A, A1, A2 ve F Sınıfı: 3.643,10 TL

C, D, E ve Diğer Sınıflar: 11.235,60 TL

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 18 bin 678 TL. Ehliyetsiz araç kullanma cezası birden fazla kez yapılırsa para cezası katlanır ve hapis cezaları gündeme gelebilir. Sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkan kişi ile aracın sahibi farklı ise ehliyetsiz araç kullanan kişiye de aracın sahibine de ceza kesilir. Öte yandan; geçerliliği bitmiş ehliyetle araç kullanmanın cezası ise 3 bin 755 TL.