Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, mevcut OSB alanının Maliye Hazinesi’nden OSB tüzel kişiliğine devrine ilişkin son durum ele alındı.
Ayrıca, OSB 1. ilave genişleme alanına ilişkin hazırlanan dosyanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulduğu bilgisi paylaşıldı.
Genişleme alanına sınır noktada hızlı tren yük istasyonu kurulmasına yönelik talebin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yatırım programına alınmasının onaylandığı belirtildi.
OSB alanı içerisinde elektrik trafo merkezi kurulmasına ilişkin olarak Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile görüşmelere başlanması kararlaştırıldı.
Bunun yanı sıra, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile 09 Ocak 2026 tarihinde imzalanan destek sözleşmesine ilişkin bilgilendirme yapıldı.