Ankara Keçiören Belediyesi tarafından bu yıl 2.si düzenlenen Taha Akgül Karakucak güreşlerinde Çorumlu güreşciler beş sıklette birinci olarak ödül almayı başardılar.

Hafta Sonunda Bağlum Stadyumunda yaklaşık 4000 bin güreşcinin mücadele ettiği ve iki gün süren müsabakalar sonunda Çorumlu güreşciler beş sıklette altın madalyanın sahibi oldular. İskilipli Enes Kavlu yıldızlar 70 kiloda. Yunus Emre Baddal gençler 60 kiloda, İl Milli Eğitimspor kulübünden Ömer Faruk Özdemir yıldızlar 80 kiloda altın madalyanın sahibi oldular.

Yıldızlar 60 kiloda İskilip Belediyespor’dan Yunus Emre Battal sıkletinde birinci olarak hem altın madalyanın hem de 110 bin liralık ödülün sahibi oldu. Aynı kulüpten Ferhat Yiğit ise gençler 65 kiloda şampiyonluk ile birlikte 120 bin liralık para ödülünün sahibi oldu.