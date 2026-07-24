Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek olan kırmızı siyahlılarda transfer harekatı sürüyor.

Bir yandan dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmak isteyen kırmızı siyahlılarda bir yandan da eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kulüp sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda saat 20.00'da yeni transferin açıklanması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 20.00 için hazır mıyız Arca Çorum FK ailesi?" ifadelerine yer verildi.

Edinilen bilgilere göre, kulübün Rapid Bükreş takımının 20 yaşındaki sol beki Andrei Borza'yı duyurması bekleniyor.