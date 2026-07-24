Arca Çorum FK’da hazırlık döneminde oynanacak antrenman maç programı netlik kazandı.
Kırmızı Siyahlı takımın bugün oynayacağı Iğdır FK maçı çarşamba gününe alınırken bugünki rakip Arnavutluk Süper Lig takımı Tirana oldu.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Bolu’da sürdüren kırmızı siyahlı takım üçüncü antrenman maçında yarın saat 17’de Arnavutluk’un Süper Lig takımı Tirana ile karşılaşacak.
Bugün oynanması planlanan Iğdır FK maçı ise 29 temmuz çarşamba gününe ertelendi.
Bolu etabında yapacağı üç maçı tamamlayacak olan kırmızı siyahlı takım hazırlık dönemindeki son antrenman maçında ise 5 Ağustos çarşamba günü Topuk Yaylası tesislerinde Süper Ligdeki rakiplerinden Gençlerbirliği ile karşılaşacak.