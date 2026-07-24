Arca Çorum FK, FC Rapid 1923 forması giyen Rumen milli futbolcu Andrei Borza’yı bonservisiyle kadrosuna kattı.
20 yaşındaki genç sol bek ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.
2005 doğumlu genç sol bek, Romanya’nın en önemli futbol akademilerinden biri olan Gheorghe Hagi Akademisi‘nde yetişti.
Ülkesinde “wonderkid” (harika çocuk) olarak gösterilen Borza; Romanya’nın U15, U16, U17, U19 ve U20 milli takımlarında forma giydi ve son olarak Romanya A Milli Takımı kadrosunda yer aldı.
PORTO'NUN DA LİSTESİNDE YER ALDI
Avrupa futbolunun yakından takip ettiği genç oyuncu, transfer döneminde Porto ve Genoa gibi önemli kulüplerin de transfer listesinde yer aldı.
Muhabir: Fatih Battar