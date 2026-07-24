Arca Çorum FK, FC Rapid 1923 forması giyen Rumen milli futbolcu Andrei Borza’yı bonservisiyle kadrosuna kattı.

20 yaşındaki genç sol bek ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.

2005 doğumlu genç sol bek, Romanya’nın en önemli futbol akademilerinden biri olan Gheorghe Hagi Akademisi‘nde yetişti.

Ülkesinde “wonderkid” (harika çocuk) olarak gösterilen Borza; Romanya’nın U15, U16, U17, U19 ve U20 milli takımlarında forma giydi ve son olarak Romanya A Milli Takımı kadrosunda yer aldı.

PORTO'NUN DA LİSTESİNDE YER ALDI

Avrupa futbolunun yakından takip ettiği genç oyuncu, transfer döneminde Porto ve Genoa gibi önemli kulüplerin de transfer listesinde yer aldı.