Çorum'un Osmancık ilçesinde SMA hastası Ege Bostancı için "Ege’ye Nefes Ol" adıyla konser düzenlendi.

Osmancık Kaymakamlığı ve Osmancık Belediyesinin desteğiyle gönüllüler tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında çeşitli ürünlerin satışı için stantlar kuruldu.

İbrahim Sarıca ve Mustafa Sevim'in konser verdiği etkinlikten kazanılan gelirin Yasemin ve Hasan Bostancı çiftinin 2 yaşındaki çocukları SMA hastası Ege’nin tedavisinde kullanılacağı bildirildi.

Programa Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de katıldı.