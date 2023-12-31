Eski Tanyeri İlkokulu binasının yıkımının ardından yol genişletme çalışmalarına başlayan Çorum Belediyesi, 20 metreye genişletilen yolun asfaltını tamamladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kaldırımı ve refüj çalışmalarının devam ettiği yolun çift şeritli olarak kısa süre içerisinde trafiğe açılacağını söyledi.

Başkan Aşgın, yol çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Akşemseddin Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ni 20 metrelik geniş bir yol ile bağlama idealimiz vardı. Böylece bir hayalimizi daha yerine getirmiş bulunuyoruz. Yol açma çalışmasının ardından asfaltını döktük. Kaldırımlarım ve refüj çalışmaları devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Caddesine bağlanan kısımda, Emir Ahmet Cami civarında yıkılması gereken binalarla ilgili de kamulaştırma sürecimiz devam ediyor. Burayı da yaptıktan sonra hemşehrilerimiz 20 metrelik genişliğinde yol ile Akşemseddin Caddesinden Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne trafiğe takılmadan geçiş yapabilecekler. Yeni yollar açtığımız gibi gönülden dönüle de yollar açmaya devam ediyoruz”şeklinde kaydetti.

Yeni açılan yolda Çorum Belediyesi’nin kendi tesislerinde ürettiği parke ve bordür taşlarının kullanıldığını da belirten Başkan Aşgın, “Artık kullandığımız tüm kilit parke taşı ve bordürleri Çorum Belediyesi olarak biz üretiyoruz. Her türlü bordürü, kilit taşını ve parke taşını kendi tesisimizde yapabiliyoruz. Çorum Belediyesi olarak 2023 yılında 100 bin m2’nin üzerinde kilit taşı, bordür ve parke taşı döşeyerek rekora imza attık. İnşallah bu çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)