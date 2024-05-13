Ahlatcı Çorum FK’nın imzalı forma satışında 200 adetten 78’i satıldı.

Satılan formaların büyük bölümünü ise yine camianın yakından tandığı isimler ve kırmızı siyahlı kulüp yöneticilerinin olduğu gözlendi.

Geçtiğimiz hafta başında start verilen 200 adet formanın tanesi 19 bin liradan kulübe destek sağlamak amacı ile başlatılan kampanya geçtiğimiz cuma gecesi 24’de sona erdi.

Kulüpten dün yapılan açıklamada forma alan 78 firma ve kişinin ismi yayınlandı ve kulübe verdikleri destekten dolayı teşekkür edildi.

Forma alan isimlerin büyük bölümü kulübün içinde olan ve her zaman maddi ve manevi destek veren isimlerden olması dikkat çekici.

200 adet formanın yarısına bile alıcı bulamayan Çorum FK’nın elde ettiği bu başarının Çorum sanayici ve iş adamlarında karşılığının olmadının açık bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İmzalı forma alarak kulübe destek verenlerin isimleri şöyle: Yılmaz Kaya, Satılmış Yiğitoğlu, Etmar Kasap, Taşpınar AVM, Topuzlar Tekstil, Golonya AŞ, Halis Öksüz, Ayka Enerji, Ahmet Aksu, Yasin Çıplak, M. Akif Boyraz, Armina Özel Güvenlik, Volkan Aksoy, Kasım Aksoy, Muhammet Fettahoğlu, Nafican Yardımcı, Savaş Özdemir, Renk Reklam, Hakan Geldi, Tuğrul Atak, Gökhan Özarslan, Müre Tekstil, Feyzan Otel, Anitta Otel, Mehmet İhsan Çıplak, Carmen Buhara, Akgönül Gıda, Ömer Balaban, Yalçın Demirci, Bilgi Koleji, Alper Tığlı, Burak Tığlı, Muhsin Dere, Halil İbrahim Aşgın, Vahit Kayrıcı, Mehmet Tahtasız, Sinan Özdilli, Hasan Barandak, Lavalia Gıda, Makine ve Enerji, Enn Gross, Öz-Ak Gıda, Mürsel Can, Uyanıkerler Gıda, Barmaksan, Ömer Özkul, Terlemez Day. Tük, Çağdaş Gübre, Şimşek Çorap, Altat Tarım, Eren Gıda, Çorum SMMM Odası, Ceyhanpark AVM, Taha Müftüoğlu, Çorum Eczacılar Odası, Salih Öztürk, Erhan Akar, Hasan Serdar Yılmaz, Mustafa Ercan, Serdar Koçak, Hasan Yüksel, Akın Parmaksız, Feyyaz Gökel, Kadir Delibaş, Kerem Şiranlıoğlu, Tahsin Şahin, İsmail Kabakçı, Selçuk Esenyel, Ömer Kabakçı, İpek Kabakçı, İnci Kabakçı, Çorum İl Genel Meclisi, Saray İnş. Makina, YAF Diesel, Kah’ve Orman, Serhat Akgümüş, Hasan Kaya Yapı İnşaat, Aspiliç Hakan Kavukçuluk,