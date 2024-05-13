Badminton’ın altın çocuğu Mehmet Can Töremiş şampiyonluklarına bir yenisini Bulgaristan’da ekledi.

Bulgaristan’da yapılan U 17 Uluslararası Badminton Turnuvasında Mehmet Can Töremiş hem tek hem çift erkeklerde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

9-12 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan’uh Svilengrad şehrinde yapılan FZ Forsa Bulgaria U 17 İnternational Badminton Turnuvasında milli takımda mücadele eden Osmancık Barış Boyar Badminton kulübü sporcusu Mehmet Can Töremiş şampiyonluk geleneğini yine sürdürdü.

Mehmet Can Töremiş tek erkeklerde tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Töremiş çift erkeklerde ise milli takımdan partneri Gökay Göl ile birlikte de tüm maçlarını kazanarak ikinci şampiyonluğu kazandı.

Turnuvada dağıtılan 20 madalyadan 18’ini milli takım sporcuları kazandı.

Bulgaristan’da yapılan turnuvada milli takım teknik heyetinde görev yapan Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi antrenörü Eren Murat Güngör milli takım elde ettiği başarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Güngör bu başarıda emeği olan herkese teşekkür etti.