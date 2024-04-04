Okullararası Yıldız erkekler 3x3basketbol grup birinciliği Ordu’da. 23 Nisan Ortaokulu ilimizi temsil edecek.

Ordu Recep Kara Spor Salonu’nda üç grupta 11 takımın mücadele edeceği grup birinciliğinde Çorum 23 Nisan Ortaokulu erkek basketbol takımı B grubunda Erzincan, Sivas ve Tokat Atatürk Ortaokulları mücadele edecekler.

Çorum 23 Nisan Ortaokulu dün akşam Sivas ve Tokat şampiyonu ile karşılaştı.

Bugün son maçında saat 12’de Erzincan ile karşılaşacak olan temsilcimiz grup birincisi olması halinde yarı finale yükselecek.

Üç grup birincisi ve en iyi grup ikincisi çapraz olarak oynayacakları maçlar sonunda finallere yükselen takım belli olacak.