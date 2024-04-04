Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde İvedikköy Mahallesi, 3874'üncü Cadde'de bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri de sevk edildi.

Büyük yangın haberinin ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla 2 arazöz, 1 hizmet aracı, 7 perosnel ve 1 ton köpük yangın söndürme maddesi ile Çorum'dan Ankara'ya doğru hareket etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bu arada 16. saatin sonunda itfaiye ekiplerince kontrol altına alında, yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle çevreye sıçrayan yangının kontrol altına alınması ve çevredeki iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması için çalışmalar gece boyunca devam etti.

Günün ilk ışıkları yangının bilançosunu ortaya koydu

İvedikköy Mahallesi, 3874'üncü Cadde'de bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda, dün saat 14.30 sıralarında, atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan görüntülendi.

Bölgede çok sayıda polis, jandarma, sağlık, ABB ve AFAD ekibi bulunurken, itfaiye ekiplerinin de soğutma çalışmaları sürüyor.