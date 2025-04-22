23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hızlı Satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda düzenlenen ve üç ayrı kategoride yapılan turnuvada 136 sporcu mücadele etti.

14 Yaş Altı Genel Kategoride Şampiyonluğu Muhammed Berat Kurt elde ederken, İkinciliği Etka Yiğit Yıldız, Üçüncülüğü Ömer Bilici, dördüncülüğü Koray Akdağ elde etti;

14 Yaş Altı Kadınlar Kategorisinde Şampiyonluğu Kerime Gaffar elde ederken, İkinciliği Zeynep Batan , Üçüncülüğü Elifsu Ağbal dördüncülüğü Emine Ustaelde etti;

Açık Kategoride Şampiyonluğu Enes Yılmaz elde ederken, İkinciliği Ferhat Ekin , Üçüncülüğü Sezer Sivri , dördüncülüğü Zeynep Sude Akyol elde etti.

Çorum Satranç İl Temsilcisi Mesut ÇetinoğluTurnuvada ayrıca minik sporcularda unutulmadı şenlik havasında satranç sporunu sevdirmek üzere 2019 - 2020 doğumlu sporcularda şenlik grubu olarak turnuvaya dahil edildiğini söyledi. Çetinoğlu "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hızlı satranç turnuvasına il merkezimizden, çevre illerden gelen sporcularında katılım sağlaması bizleri mutlu etmiştir.

İlimizde gerçekleştireceğimiz her etkinlikte daha iyisini yapmak için ellerimizden geleni yapmaya ekipçe çalışıyoruz. İlimizde etkinliklerin düzenlenmesi de desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran'a, Spor Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu'na ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldıza ayrıca teşekkür ediyorum’ dedi.