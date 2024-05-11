Mardin’de yapılan Okullu Yıldızlar 3x3 Basketbol Türkiye finallerinde Çorum 23 Nisan erkek takımı çeyrek final maçında kaybederek kürsüye çıkma şansını kaybetti.

Mardin’de 7-10 Mayıs tarihlerinde yapılan Okullu Yıldız Erkekler Türkiye finallerinde mücadele eden 23 Nisan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Çalışkan yönetiminde Mert Şahin, Hasan Kirenci, Furkan Şanlı ve Batuhan Sevencan’dan oluşan kadrosu ile gruptan çıkmayı başardı.

Çeyrek final maçında İstanbul Özel Ata Koleji ile karşılaşan Çorum 23 Nisan Ortaokulu normal süresi 8-8 berabere biten maçı uzatma dakikalarında rakibi önünde 9-8 öne geçmesine karşın maçı 10-9 kaybederek kürsüye çıkma şansını kaybetti.