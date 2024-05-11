Amatör futbolda hafta sonu oynanacak dört kategorideki maçları yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 11 LİGİ: Gençlerbirliği - 1907 Gençlikspor: Süleyman eren Yavuz. Akkent Gençlikspor- Çorum Anadolu FK: Yasin Yavuz. Gülabibeyspor - Alacagücüspor: İlhan Kılıç. İskilipgücüspor-Vefaspor: Abdullah Enes Gökgüney. Hitit anadoluspor- Çorumgücüspor: Lütfican Arduç. Alaca Belediyespor- Mimar Sinanspor: Yunus Emre Tok. Hattuşaspor- Oğuzlar Belediyespor: Emrecan Arslan. Devanespor- Osmancık Kandiberspor: Berkay Uygungül. İl Özel İdarespor- Sungurlu Belediyespor: Emrecan Arslan. PTT Gençlikspor- Ahlatcı Çorum FK: Berkay Uygungöl.

U 12 LİGİ: Mimar Sinanspor- Hattuşaspor: Atahan Demir. Çorum İdmanyurdu- Çorum Anadolu FK: Mehmet Samet Ünal. İl Özel İdarespor-Osmancık Kandiberspor: Atahan Demir. Çorumspor- PTT Gençlikspor: Mehmet Samet Ünal. Alaca Belediyespor- HE Kültürspor: Taha Rahmi Atılgan. Mecitözü Gençlerbirliği- Kargıgücüspor: Mevlüt Dişçeken. 1907 Gençlikspor- Akkent Gençlikspor: Atahan Demir. Devanespor- Gülabibeyspor: Emre Çelikçan.

U 17 FİNAL GRUBU: HE Kültürspor- Gençlerbirliği: Serhat Doğan, Ömür Soytemiz, İlhan Kılıç. İskilipgücüspor- Mimar Sinanspor: Ramazan Boyraz, Uğur Koçak, Necmettin Can Keskin.

2. AMATÖR KÜME:Sungurluspor- Alacagücüspor: Abdullah Enes Gökgüney, Hatice Yıldırım, Lütfican Arduç. Düvenci Belediyespor- Mecitözü Gençlerbirliği: İsmail Sırma, Emrecan Arslan, Merve Esen.