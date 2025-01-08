Okullu Yıldızlar futsalda şampiyon 23 Nisan Ortaokulu oldu. Final maçında Mimar Sinan Ortaokulu’nu zorlu bir mücadele sonunda 2-1 yenen 23 Nisan Ortaokulu şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Merkezden 18, Osmancık’tan yedi ve Sungurlu’dan beş okulun mücadele ettiği yıldız erkekler futsal il birinciliğinde grup maçları sonunda eleme turu ile devam eden müsabakalar sonunda 23 Nisan ile Mimar Sinan Ortaokulları finalde karşılaştı.

Final maçının ilk yarısını 23 Nisan Ortaokulu M. Talha’nın attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Mimar Sinan beraberlik için baskı kurdu ve bunun sonucunda Murat’ın golü ile beraberliği sağladı. Maçın uzatmaya gitmesi beklenirken 20 saniye kala savunmadan atılan uzun topta Rüzgar Arslanoğlu çaprazdan düzgün bir vuruşla takımına şampiyonluğu getiren golü attı.

Maçtan bu golle 2-1 galip ayrılan 23 Nisan Ortaokulu şampiyon olarak ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazanırken Mimar Sinan Ortaokulu ise ikincilik kupasının sahibi oldu.