Bilek Güreşi milli takım seçmelerinde Çorumlu sporcu Hayriyenaz Tilci beşinci olmayı başardı.

6-11 Nisan tarinleri arasında Yalova’da yapılan milli takım seçmelerinde 70 kilo sol kolda mücadele eden Tilci Bayat Şehit Öğre Liseler Türkiye Şampiyonasında üçüncü olan Hayriyenaz Tilci Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu Lisesi öğrencisi.

Yalovada yapılan ve 1500 sporcunun mücadele ettiği milli takım seçmesinde kilosunda mücadele eden 24 sporcu arasında beşinciliği kazandı.

Bilek Güreşi milli takım seçmesinde elde ettiği başarı ile hocası Ümit Özönal lgururlandıran Hayriyenaz Tilci başarılarını önümüzdeki sezonda da devam ettirmek istiyor,