Kırıkkale’de yapılan Kulüplü Midi Kızlar Voleybol bölge birinciliğinde Çorum Dinamikspor final maçında Ankara ikincisine yenildi ve elendi.

Kırıkkale Şehit Ramazan Akçadağ Spor Salonu’nda yapılan bölge birinciliğinde Dinamikspor takımı antrenör Ferhat Boz yöönetiminde Kübra Çıkmaz, Elif Naz Taşkaya, Hira Başaran, Erva Başaran, Asel Yiğit, Azra Nur Özçetin, Elif Nez Köken, Naz Metin, Elif Keçeci, Zerefşan Özdemir ve Fatma Su Aktaş’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti. İlk maçında Sinop Boyrazspor’u akşam seansında ise Çankırı Zirvespor’u set vermeden 3-0 yenerek ilk günü iki galibiyet ile tamamladı.

Dün sabah seansında Kırıkkale Spor Lisesi ile karılaşan Dinamikspor bu maçınıda set vermeden 3-0 kazanarak gruptaki en güçlü rakibi Başkent Armaspor ile final maçına çıktı. Güçlü kadroya sahip rakibi önünde tutunamayan temsilcimiz Dinamikspor maçtan 3-0 mağlup ayrılarak yarı final grubuna yükselemedi.