TBMM 23 Nisan Kupası spor müsabakalarında Çorum’da rekor katılım Yüzme branşında oldu.

Diğer branşlarda katılımın çok düşük olmasına karşın yüzmede 317 sporcunun katılımı ile iki gün süre ile Olimpik Yüzme Havuzunda yapıldı. Yarışmalar sonunda kızlarda Gençlikspor erkeklerde ise Çorum Ataspor kulübü birinciliği kazandı.

Kızlar kategorisinde Çorum Gençlikspor kulübü 9185 puanla birinci olurken Çorum Ataspor kulübü 8716 puanla ikinci Atletik Performanspor kulübü 6902 puanla üçüncüü Çorum Arenaspor kulübü 6701 puanla dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Çorum Yıldızlarıspor 6455 puanla beşinci Çorum Eforspor kulübü 6153 puanla altıncı Hitit Su Sporları 5022 puanla yedinci Çorum Okyanusspor 708 puanla sekizinci ED Akadispor 492 puanla dokuzuncu Bilgi Çorum Kolejispor ise 423 puanla onuncu, Alaskaspor 293 puanla 11. Asilayspor ise 78 puanla 12. oldu.

Erkeklerde ise Çorum Ataspor kulübü 8622 puanla birinciliği kazanırken Çorum Gençlikspor 7435 puanla ikinci Hitit Su Sporlarıspor kulübü 6430 puanla üçüncü Çorum Arenaspor 4952 puanla dördüncülük kupasının sahibi oldular.

Beşinciliği 4053 puanla Çorum Yıldızlarıspor altıncılığı 3313 puanla Eforspor yedinci 1646 puanla Atletikperformansspor sekizinci 1325 puanla Çorum Bilgi Kolejispor dokuzuncu Ed Akademispor 327 puanla alırken Alaskaspor puanla onuncu Asilayspor ise 98 puanla on birinci sırada yer aldı.