TBMM Kupası 23 Nisan Basketbol turnuvasında şampiyonluğu Çorum Gelişim Basketbol takımı kazandı.

Dört takımın mücadele ettiği küçükler basketbol turnuvasında çift devreli oynanan maçlar sonunda Çorum Gelişim Basketbol takımı tüm maçlarını kazanarak birinci oldu.

Çorum Belediyespor kulübü ikincilik kupasının sahibi olurken Çorum Basketbol Akademi takımı üçüncülük kupasını alırken Çorum Yıldızlarıspor ise dördüncü oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.