23 Nisan Yıldız Erkekler 3x3 Basketbol’da grup birincisi olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

3-5 Nisan tarihleri arasında Ordu’da yapılan Okullara arası yıldız erkekler 3x3 Basketbol gruh birinciliğinde 23 Nisan Ortaokulu erkek takımı antrenör Murat Çalışkan yönetiminde Mert Şahin, Hasan Kirenci, Furkan Şanlı ve Batuhan Sevencan’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

23 Nisan Ortaokulu B grubunda Sivas’ı 13-4, Tokat’ı 12-1, Erzincan’ı ise 11-6 yenerek grup birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Çapraz sıralama maçlarında ise en iyi grup ikincisi olarak çıkan Sivas ile yarı finalde karşılaştı. Rakibiri 18-10 yenerek bölge birincisi olarak finale yükseldi.

23 Nisan Ortaokulu 3x3 Basketbol Okulu 6-10 Mayıs tarihleri arasında Mardin’de yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.