Arca Çorum FK-Pendikspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Ligde son olarak Bodrumspor'a 4-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan kırmızı siyahlılar, şampiyonluk umudunu korumak için mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.

Bahis soruşturması kapsamında 6 futbolcusunu kaybeden kırmızı siyahlılarda sakatlıkları bulunan Aleksic ve Geraldo'dan da bu maçta yararlanamayacak.

Kırmızı siyahlıların zorlu Pendikspor mücadelesi saat 20:00'da TRT Spor ve Beinsports 2’den canlı olarak yayınlanacak.