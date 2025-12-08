Trendyol 1. Lig 16. haftasında Bandırmaspor, sahasında Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 yendi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ozan Ergün, Çağrı Yıldırım, Burak Sami Şad
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Jones Johan Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Yusuf Can Esendemir dk. 73), Ndongala (Kehinde dk. 82), Emirhan Acar (Cem Tuna Türkmen dk. 90), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Douglas Tanque
Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Jetmir Topalli, Gani Burgaz, Enes Aydın, Lassana Samake
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Bodrum FK: Diogo Sousa, Zdravko Dimitrov (Pedro Brazao dk.46), Adlind Ajeti, Alfredo Kulembe Riberio, Yusuf Sertkaya (Ege Bilsel dk.79), Ahmet Aslan(Ali Habeşoğlu dk. 67), Musah Mohammed, Mert Yılmaz (Omar İmeri dk.67), Furkan Apaydın, Cenk Şen (Gökdeniz Bayrakdar dk. 36), Taulant Seferi
Yedekler: Bahri Can Tosun, Mustafa Erdimal, Adem Metin Türk, İsmail Tarım, Enes Öğrüce
Teknik Direktör: Sefer Yılmaz
Goller: Douglas Tanque (dk. 3), Bacuna (dk. 62) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Muhammed Gümüşkaya, Remi Mulumba (Bandırmaspor) Yusuf Sertkaya (Bodrum FK)