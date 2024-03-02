Kütahya'nın Gümüş köyü yakınlarınla faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding'e ait Eti Gümüş A.Ş.'nin tamir atölyesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Muhammed Süngü, atölyede bir kamyonu tamir etmeye başladı.

Bu sırada kamyonun damperi Süngü'nün üzerine devrildi. Ağır yaralanan Süngü, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Süngü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla alakalı soruşturma sürüyor.