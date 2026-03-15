Çorumlu genç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ortaköy'e bağlı Büyükkışla Köyü nüfusuna kayıtlı Caner Çokatak (26), Çorum’dan Samsun’a yolculuk yaparken Merzifon yakınlarında kalp krizi geçirdi.
Hastanede yoğun bakım tedavisine alınan Caner Çokatak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çokatak’ın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğarken cenazesinin 17 Mart Salı günü saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme erkanının ardından Ortaköy – Büyükkışla Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.
