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İl Emniyet Müdürlüğü İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 15-22 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalarda 2 bin 081 şahsın GBT kontrolü yapılırken 3 aranan şahıs yakalandı.

Uygulamalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek olmak üzere toplam 2 adet ateşli silah, 4 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ayrıca 477 araç kontrol edilerek, 27 araç sürücüsüne 91 bin 368 TL idari para cezası kesildi. (Haber Merkezi)