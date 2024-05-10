Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü “2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı” kapsamında Çorum’da stant açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın kurban bağış standı Saat Kulesi yanında dualarda faaliyete başladı.

Kurban ibadetinin Müslümanlar arasında ümmet bilincinin güçlenmesine ve Müslümanların birbirlerini yakından tanımalarına vesile olduğunu kaydeden Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kurbanın toplumda kardeşlik bağlarını kuvvetlendirdiğini, dayanışma ruhunu geliştirdiğini ve saygı duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Çorum İl Müftülüğü ve TDV Çorum Şubesi ile beraber yaptıkları en önemli hizmetlerden birinin de “Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu” olduğunu kaydeden Müftü Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV’nin 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL olarak belirlediklerini ifade etti.

Müftü Yıldırım, vatandaşların, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden bağış yapabileceklerini belirtti.

Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın yaptığı dua ile kurban bağış standı faaliyete başladı.

Programa Müftü Yardımcıları Dr. Fazıl Saraç, Adem Aygül, Fatih Kaya, TDV Çorum Şube Temsilcisi Tarık Gökçe ile din görevlileri katıldı.