Karacaköy Muhtarı Salih Biçer ile kardeşi Adem Biçer’in sahibi olduğu “Karaca Tandır Kebap’a görkemli açılış töreni düzenlendi.

Çepni Mahallesi İnkılap Sokak Numara 11 (Sobacılar Arastası girişi) adresinde hizmet vermeye başlayan Karaca Tandır Kebap’ın açılışına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından protokol ve davetlilere tandır ikram edildi.

'TANDIR BİZİM İŞİMİZ'

“Tandır kebap bizim işimiz” diyen tandır ustası Adem Biçer, kalite ve lezzet düşkünü herkesi “Karaca Tandır Kebap”a beklediğini söyledi.

Gel al paket servislerinin olduğunu da ifade eden Biçer, müşterilerinin 333 1 777 numaralı telefondan sipariş verebileceklerini kaydetti.