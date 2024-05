İstanbul’da Okul Müdürü İbrahim Oktugan’ın öldürülmesinin ardından bir dizi eylemler yapan eğitim sendikaları, 1 gün iş bırakarak derslere girmedi.

Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim-Sen yönetici ve üyeleri tarafından Kadeş Barış Meydanı’nda eylem düzenleyerek “eğitime şiddete hayır” denildi.

Eyleme geniş katılım sağlanırken, sendika başkanları ise öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanmasını, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Olayda hayatını kaybeden İbrahim Oktugan’ın anısına saygı duruşunda bulunan eğitimciler, çeşitli sloganlar atarak şiddeti, cinayeti protesto etti.

Eyleme, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP Belediye Meclis Üyeleri, 31 Mart yerel seçimleri CHP Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Emek Parti si yöneticileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sendika üyeleri de destek verdi.

Eylem sırasında Hürriyetçi Eğitim-Sen adına Şube Başkanı Mahmut Alparslan, Eğitim-İş adına Şube Başkanı Selim Bozkurt ve Eğitim-Sen adına Şube Başkanı Kenan Sırma birer konuşma yaptı.

Hürriyetçi Eğitim-Sen Şube Başkanı Mahmut Alparslan, öğretmenlere yönelik şiddetin adım adım tırmandığını ve işin artık cinayet noktasına kadar geldiğini söyledi.

Eğitim-İş Şube Başkanı Selim Bozkurt da “Millî Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim emekçilerine yönelik söylem ve yaklaşımları ile Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirildiği, mesleğimizin itibarsızlaştırdığı koşullarda, savaşlarda bile hedef alınmayan eğitim emekçileri okullarda şiddetin hedefi olmaya devam etmektedir.Önceki gün ömrünün büyük bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış olan bir meslektaşımızı hayattan ve öğrencilerinden koparan ne basit bir öfke krizi ne failin öğrenci oluşu ne de failin uyruğu ile ilgilidir” dedi.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma ise, iktidarın ve MEB’in plansızlığı nedeniyle okulların güvenlik açısından ciddi risk altında olduğunu ifade ederek, “Okullardaki şiddetin arkasındaki nedenler ortaya çıkarılmalı, eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır. Okulda şiddetin son bulması için MEB’i acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz. Okullarda yaşanan şiddet olaylarındaki korkutucu tırmanışı engellemek için bir an önce eğitimde şiddet yasası çıkarılmalıdır. Kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyor, can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz” diye konuştu.