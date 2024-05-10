Memur Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen Çorum Şubesi düzenlediği eylemle son günlerde artan öğretmenlere yönelik şiddete tepki gösterdi.

Eyleme katlım yüksek oldu.

PTT önünde gerçekleştirilen eylemde basın açıklamasını yapan Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Okumuş, şiddete karşı yasal düzenleme istediklerini belirtti.

Geleceğin emanet edildiği eğitim çalışanlarına, öğretmenlere yönelik şiddet eylemleri ile daha önce Çorum’da ve tüm Türkiye'de karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Fatih Okumuş, “Son olarak İstanbul/Eyüpsultan'da eski bir öğrenci, okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahlı saldırıda bulunmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürümüz maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz” dedi.

‘SESİMİZE KULAK VERİLSEYDİ BELKİ DE BUGÜN BAŞKA ŞEYLER KONUŞURDUK’

“Yıllardır, kanayan bir yara hâline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşurduk” diyen Okumuş, “Ancak ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da geç kalınmıştır. Bugüne kadar kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduk. Sendika olarak, geçen yıl hayata geçirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmalarında şiddete yönelik düzenlemeyi talep edip son ana kadar sergilediğimiz ısrarın gereği yapılmadı. O gün gereği yapılsaydı belki bugün daha farklı konuşmak mümkün olacaktı.

‘ŞİDDET OLAYLARI YAYGIN BİR TOPLUMSAL SORUN HÂLİNE GELDİ’

Son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında görülecektir ki şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, ne yazık ki yaygın bir toplumsal sorun hâline gelmiş, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyuta ulaşmıştır. Bugün yaşadığımız acılar, dünün ihmal ve umursamazlığının neticesidir. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugünkü ilgisizliğinin sonucu olmamalıdır.

Şiddetin, eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta varması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hâle getirmektedir” ifadelerini kullandı.

Devletin, kasıtlı şekilde ölüme, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemekle mükellef olduğunu vurgulayan Okumuş, şunları dile getirdi:

“Devletin bu yükümlülük çerçevesinde, suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari şartları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve ayrıca buna ilişkin ihlalleri önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirme ödevinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunu bugün burada bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Bu doğrultuda, eğitim çalışanlarımıza karşı, eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanları olarak, şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayana, çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz. Genel Başkanımız Ali Yalçın, Millî Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in daveti üzerine bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılmıştır. Sayın Bakanın davetini, eğitimcilere şiddeti önlemek üzere meslek kanununa ilişkin yeni düzenleme konusunda kullandığı 'şiddete karşı yasal düzenleme' ifadelerini son derece önemli ve kıymetli buluyoruz. Bunun bir an evvel hayata geçmesinin takipçisi olacağız. Bakanlıkta gerçekleştirilen ortak basın açıklamasının ardından TBMM önünde genel başkanımızın yaptığı geniş katılımlı eylem, eğitimcilere şiddeti önlemeye dönük kararlılığımızın ve şiddet olaylarının oluşturduğu büyük üzüntünün bir tezahürüdür. Ankara'da TBMM önünde yaptığımız çağrıyı bugün burada bizlerde yapıyoruz. Artık ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımların ivedilikle atılması gerekmekte, eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleme yasası çıkarılmalıdır. Hangi unvanda görevli olduğuna bakılmaksızın tüm eğitim çalışanlarımıza, kamu görevlilerimize yönelik gerçekleştirilen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz. Son olarak eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını Önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için bugün iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor, ülke genelinde basın açıklamaları yapıyoruz. İş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak, 10-17 Mayıs tarihleri arasında 1 hafta boyunca sürecek dilekçe kampanyamızı da başlatmış bulunuyoruz.”

Basın açıklamasına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile Hak İş İl Temsilcisi ve Hizmet İş Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu da katıldı.