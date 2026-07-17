Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek olan Arca Çorum FK'da kadro belirsizliği sürüyor.

1.Lig'deki kadrosundan Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan, Sehic, Samudio, Hasan Hüseyin, Atakan Cangöz, Eze, Attamah, Oğuz Gürbulak, Ahmet Said Kıvanç, Daniel Aleksic gibi kemikleşen kadrosunda 11 futbolcu ile yollarını ayıran kırmızı siyahlılar 11 transfer yaptı ama yapılan transferler taraftarları tatmin etmedi.

Süper Lig'de 'Avrupa kupası' mücadelesi vermek istediklerini söyleyen Başkan Savaş Balçık, 6 tane daha transfer yapacaklarını açıklamıştı ama eksik mevkilere yapılacak takviyeler konusunda geç kalındığı görüşü kamuoyun tartışılmaya başlandı.

Ligin başlamasına 28 gün kalırken, Düzce'deki ilk etap tamamlandı.

Yapılacak transferlerin geç kalınması nedeniyle yeni transferlerin lige nasıl uyum sağlayacağı ise merak konusu.