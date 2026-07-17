Arca Çorum FK'da forvet arayışlar sürüyor.

Kırmızı siyahlılarda anlaşma noktasına gelinen ama son anda vazgeçilen Pierre-Emerick Aubameyang transferinin olmaması moralleri bozarken, ligin başlamasına 1 aydan daha az bir süre kalan hem forvet hem de kanat forvet arayışları devam ediyor.

A Spor'da Yunus Emre Sel'in haberine göre, Çorum FK'nın Trabzonspor'dan Onuachu'ya ilgisinin olduğunu söyledi.

Onuachu, 1 ay önce de Çorum FK ile anılıyordu ama bu sefer resmi kaynaklar da doğruladı.

Çorum FK'nın Nijeryalı golcüye teklif götürdüğü ancak Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın teklifi yeterli bulmadığı öne sürüldü.

Haber'de oyuncu ile Fenerbahçe ve Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi.