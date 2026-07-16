Arca Çorum FK, geçtiğimiz sezon play off'tan şampiyon olarak tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Play off'ta ilk olarak Keçiörengücü'nü geçen ardından da Bodrum FK'yı eleyen kırmızı siyahlılar, play off finalinde Konya'da Esenler Erokspor ile karşılaşmış ve maçı Mame Thiam ve Serdar Gürler'in golleriyle 2-0 kazanan kırmızı siyahlılar, Süper Lig'e yükselmişti.

Konya'da şampiyonluk kupasını kaldıran kırmızı siyahlılar, yeni sezon öncesi kupayı Kadeş Meydanı'nda sergilemeye başladı.

Sezonun başlamasına 1 aydan daha az bir süre kala şehri Süper Lig havasına sokmaya çalışan Çorum FK Başkanı Savaş Balçık ve yönetimi şampiyonluk kupasını taraftarlarla buluşturacak.

Başkan Balçık, şampiyonluk kutlamasının sezon başlamadan önce yapılacağını duyurmuştu, sezonun ilk maçı olan Galatasaray maçı öncesi yenilenen kadrosuyla konserli bir sezon açılışı planlanıyor.