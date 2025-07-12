28. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında şampiyon bugün belli oluyor. 28. Şampiyonluk için Es Bilişim takımı ile Kurt Elektrik takımları karşılaşacak.

16 takımın mücadele ettiği Orta Kuşak Futbol turnuvasında beyaz gruptan ilk iki sıradan çıkan Kurt Elektrik ve Es Bilişim takımları bu kez finalde şampiyonluk için karşılaşacaklar.

Beyaz grupta mücadele eden Kurt Elektrik ve Es Bilişim takımları grup maçından beraberlik ile ayrılmıştı.

İlk iki sırada yer alarak çeyrek finale yükselen iki takım çeyrek final maçlarını kazanarak yarı finale yükseldi.

Hafta içinde oynanan yarı final maçında Es Bilişim, Kokoreçci Uğur takımını 3-2 yenerken Kurt Elektirik takımı ise Çorum Sürücü Kursu önünde hükmen galip gelerek finale yükselmeyi başardı.

İki takım bugün saat 18.45’de Mimar Sinan sahasında final maçına çıkacaklar.

Kazanan takımın şampiyon olacağı maçta normal sürenin berabere bitmesi halinde ise direk penaltı atışları sonunda kazanan takım belli olacak.

Maçın ardından düzenlenecek törenle ilk dört sırayı alan takımlara kupa ve sporculara madalyaları ile centilmen takım ve gol kralının ödülleri verilecek.