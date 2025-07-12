Arca Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için bugün Bolu’da toplanıyor.

Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 15’de ikinci kampı yapacağı Bolu Vonresort Abant Hotel’de toplanacak ve saat 18’de yapacağı antrenmanla ikinci etap ilk çalışmasını yapacak.

1 Temmuz’da Bolu Esentepe Otel’de başlayan ilk etap kampını 9 Temmuz pazartesi günü tamamlayan Çorum FK’da Teknik Direktör Tahsin Tam program dahilinde iki gün izin vermişti.

Bu akşam ikinci etap ilk çalışmasını yapacak Çorum FK’da ikinci etap kampında ilk etap sonunda belirlenen 28 futbolcu katılacak. İkinci etap kamp kadrosunda izinli olarak memleketine giden kaleci İbrahim Sehiç dışında tüm futbolcular katılacak.

Kırmızı Siyahlı takımın ikinci etap kampına katılacak futbolcular şöyle: Hasan Hüseyin Akınay, İbrahim Sehiç, Ahmet Said Kıvanç, Mahmut Eren Güler, Erkan Kaş, Furkan Enes Uyar, Kadir Seven, Kerem Kalafat, Taha İbrahim Reçber, Zargo Toure, Eren Tunalı, Üzeyir Güngör, Joseph Attamah, Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz, Atakan Akkaynak, Coşgun Diniyev, Oğuz Gürbulak, Kenan Fakılı, Yusuf Erdoğan, Geraldo De Costa, Semih Akyıldız, eren Karadağ, Furkan Çetinkaya, Mert Aktaş, Ali Akman, Emeka Eze ve Hasan Ege Akdoğan.

Bu etapta iki hazırlık maçı var

Arca Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmaları sırasında iki hazırlık maçı yapacak.

Kırmızı Siyahlı takım bugün başlayacak ikinci etapta ilk hazırlık maçını 15 Temmuz salı günü yapacak.

İkinci hazırlık maçını ise 19 Temmuz cumartesi günü yapacak olan Çorum FK Topuk Yaylasında yapacağı son etapta ise üç hazırlık maçı yapacak.

Son etapta yapacağı hazırlık maçları programda değişiklik olmazse 26-30 Temmuz ve 2 Ağustos olarak belirlendi.