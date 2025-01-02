Van'ın Çaldıran ilçesinde, eşi tarafından saatlerce darp edildikten sonra boynundan bıçaklanarak öldürülen 28 yaşındaki iki çocuk annesi Fatma Çakırbeyli'nin cenazesi, memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara köyüne defnedildi.

Olay, 26 Aralık 2024'te saat 17.30 sıralarında Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunan bir aile apartmanında meydana geldi.

Merhum Fatma Çakırbeyli'nin iddialarına göre, Fatma Çakırbeyli yaklaşık 10 dakika boyunca şiddet gördükten sonra eşi Reşat Çakırbeyli tarafından boynundan bıçaklandı ve ölüme terk edildi. Çiftin iki çocuğunun cinayet sırasında alt katta olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, aile apartmanındaki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, zanlı Reşat Çakırbeyli yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.



“Deli raporum var, bana bir şey olmaz”

Zanlının ifadesinde olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenilirken, daha önce Fatma Çakırbeyli'yi “Deli raporum var, bana bir şey olmaz” diyerek birçok kez tehdit ettiği de iddia edildi.



Şiddeti sadece babaannesine anlattı

Fatma Çakırbeyli'nin cenazesi, Kuzey Irak'ta görev yapan kardeşi Hüseyin Şapcı tarafından Yukarıkaşıkara köyüne getirilerek 29 Aralık 2024'te köy mezarlığında defnedildi. Ailesi, Fatma Çakırbeyli'nin yazın köyü ziyaret ettiğinde babaannesine, eşinden gördüğü tehdit ve şiddeti anlattığını, ancak çocukları için geri dönmek zorunda kaldığını dile getirdi.



Aile ve yakınları yasa boğuldu

Fatma Çakırbeyli'nin kardeşi Hüseyin Şapcı, mezarı başında yaptığı açıklamada, "Ablam çok güler yüzlü, çevresine mutluluk saçan bir insandı. Bu korkunç olay hepimizi derinden etkiledi. Ablam, çocukları için şiddete rağmen ayrılmayı düşünmedi. Devletimizden failin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.



“Yeğenim hiçbir suçu yokken vahşice öldürüldü”

Merhumun halası Ayşe Arslan, “Yeğenim hiçbir suçu yokken vahşice öldürüldü. İki yetim çocuk geride kaldı. Devletimizden adaletin yerini bulmasını istiyoruz” ifadelerini kullanırken, kuzeni Mihriban Akkaya, “Ablam gençliğinin baharındaydı. Mekanı cennet olsun. Failin cezasını çekmesini istiyoruz” diyerek gözyaşlarına boğuldu.



Kadın avukatlar davayı üstlendi

Fatma Çakırbeyli'nin davası, dört kadın avukat tarafından gönüllü olarak üstlenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.