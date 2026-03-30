Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi Mart ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda; Denetim Kurulunun hazırladığı 2025 yılı Ekim–Kasım–Aralık dönemine ait Denetim Raporu görüşülerek karara bağlandı.
Çorum OSB’nin 2025 yılına ilişkin; Denetim Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Gelir Tablosu, Bilanço, Kesin Hesap, Yeminli Mali Müşavir Denetim Raporu hususları değerlendirilerek hesap işleri ibra edildi.
Bölge içinde uygun bir alana Elektrik Trafo Merkezi kurulması konusu görüşüldü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personelin gerçekleştirdiği yerinde inceleme çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.