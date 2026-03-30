Sanayi Sitesinde hizmet veren Kardeşler Oto Dizayn işletmesinin sahibi Veli Özten, sergilediği örnek davranışla takdir topladı.

Veli Özten, 29 Mart tarihinde döviz bozdurmak için AHL Park AVM içerisinde bulunan Ahlatcı Kuyumculuk şubesine gitti. İşlem sırasında görevli personelin dövizi yanlış hesaplaması sonucu Özten’in hesabına olması gerekenin yaklaşık iki katı para yatırıldı.

Durumu gece geç saatlerde fark eden Özten, ertesi sabah ilk iş olarak yeniden kuyumcuya giderek fazla yatırılan tutarı iade etti.

Yaşanan olayla ilgili konuşan Özten, “İnsan hata yapabilir. Ben de vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Bu tarz durumlarda herkesin aynı duyarlılığı göstermesi gerekir.” dedi.