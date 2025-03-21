Çorum’da İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle “Toplum Yararına Program" (TYP) kapsamında Çorum merkeze 100 ilçelerine 65 personel alınacak.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda toplam 165 (yüzaltmışbeş) kişi 3 (üç) ay süreyle istihdam edilecek. Program 07.04.2025 tarihinde başlayacak, 27.06.2025 tarihinde sonlandırılacak. Katılımcılar haftada 5 gün çalışacak olup tatil günleri Cumartesi ve Pazar olacak.



BAŞVURULAR 24 MART'TA

Başvurular 24 – 26 Mart 2025 tarih aralığında alınacak, katılımcıların tamamı geçerli başvurular içerisinden ikamet durumlarına göre noter tarafından 28 Mart Cuma günü saat 10:00’da Milli Eğitim İl Müdürlüğünde yapılacak kura ile belirlenecek. Sonuç listeleri, aynı gün İŞKUR İl Müdürlüğü ile yüklenici kurumda ilan edilecek.

Programlara başvuru ve katılım şartları:

18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak,

Başvuru ve başlama tarihinde uzun vadeli sigortalı çalışan olmamak,

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç)

Emekli ve malul aylığı almamak (İş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir),

Son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun veya yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinin 4 numara alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı kanunun ek 5. kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.

KONTENJANLAR ŞU ŞEKİLDE

Çorum Merkez - 100

Sungurlu - 9

Alaca - 7

Bayat -5

Boğazkale -3

Dodurga - 3

İskilip - 7

Kargı -5

Laçin -3

Mecitözü - 3

Oğuzlar - 3

Ortaköy - 5

Osmancık - 9

Uğurludağ - 3