CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, 2026 KÖYDES yatırım programının KÖYDES’e üye meclis üyeleri ve muhtarların haberi olmadan onaylanarak İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine tepki göstererek; “KÖYDES’e kayyum mu atadınız da bizim haberimiz yok” dedi

‘HANGİ İL BİNASINDA HANGİ MİLLETVEKİLLERİYLE OTURULDU?

KÖYDES yatırımlarıyla alakalı 13 ilçede KÖYDES üyeleriyle beraber ilgili daire müdürleri, kaymakamlık, ilgili birimdeki amirler toplanıp bu yatırımların dağıtılması konusunda bir istişare yapıldığını ama Çorum’da merkez köylerle ilgili istişare toplantısı düzenlenmeden direk Vali tarafından onaylandığını ve bakanlığa gönderildiğini öne süren Solmaz, Vali Ali Çalgan’a seslenerek; “Köydes üyeleri ve seçilmiş olan muhtarlarımız, bakın partisi olmayan seçilmiş olan muhtarlarımızın da bilgi ve onayı, görüşü olmaksızın artık nerede yapıldı? Hangi İttifak Partisinin il binasında hangi milletvekilleriyle oturuldu? Hangi köye ne yatırım, hangi köye ne kadar projenin onaylandığı orada tespit edildi ve bakanlığa gönderildi?” şeklinde konuştu

‘BÖYLE YAPACAKSANIZ BU SEÇİMLERİ NİYE YAPTINIZ?’

‘Köydes'in seçilen üyelerinin hiçbir toplantıya katılmaksızın, onların bilgi ve görüşü alınmaksızın yatırım programı nasıl onaylandı?’ diyen Solmaz; “Demokrasinin nasıl iç edildiğini, demokrasinin nasıl kâğıt üzerinde şeklen bırakıldığını, seçilen insanların değil, atanan insanların kendine göre bir hukuk oluşturup bunu tamamen arka kapılardan, tamamen diplomatik yollardan yeri gelirse hukuku da alet ederek biz yaparız, seçimleri de usulen yapıyoruz mu diyorsunuz? Evet, bunun örnekleri son zamanlarda fazlasıyla vermeye başladınız. Vali'ye tekrar sesleniyorum. Köyde üyelerimizi ve seçilmiş olan muhtarlarımızı ki o muhtarlarımız şu an Sayın Cumhurbaşkanının da tabiriyle demokrasinin en temeli, en yücesi dediğimiz muhtarlarımızı yok sayarak siz köy dese ve seçilmiş olanlara kayyum mı atadınız? Eğer böyle yapacaksanız bu seçimleri niye yaptınız? Mayıs ayında köy dese biz neden üye seçtik?’ diye konuştu

‘BU YAPILAN TAM BİR HUKUK KARABETİDİR’

Türkiye'de demokrasi lağvedildiğini belirten Solmaz; “Türkiye'deki demokrasinin yerine birilerinin Büyük Orta Doğu projesi altında bize kakalamaya çalıştıkları bir projeyi hayata geçirdiniz. Bunun da son uygulamasını Çorum'da mı gerçekleştiriyorsunuz? Buna derhal açıklama ve kamuoyuna bu konuda derhal bir bilgilendirme yapılması gerektiğini de bir kez daha ifade etmek için bu toplantıyı düzenlemek zorunda kaldım. Bu yapılan tam bir hukuk karabetidir. Yetkinin kötüye kullanımıdır. Seçilmişlerin değil, atanmışların artık bundan sonra iradesinin geçerli olacağı mesajını vermektir. Bundan Sonra seçimleri yok hükmünde sayacağım. Bana seçilen olarak yakın görmediklerimi toplantıya dahi almadan yetkim var ya da ben böyle istiyorum, böyle devam edeceğim diyorsanız bu millet bunun hesabını sizlere kurulacak olan ilk sandıkta sormaya hazırdır. Hiçbir zaman bundan kimsenin de bir tereddütü, korkusu yoktur. Artık yeter diyoruz.” ifadelerini kullandı