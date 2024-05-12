TÜRKAV Çorum Şubesi, ''Türk Asrında Ülkü Sohbetleri” temalı etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler kapsamında, 3 Mayıs Milliyetçiler Gününde söyleşi ve resim sergisi gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programa Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, Kamu Sen'e bağlı Sendikaların temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Hitit Üniversitesi akademisyenleri ve TÜRKAV üyeleri katıldı.

Programa konuşmacı olarak katılan Dr. Murat Duran, “Tarihten Günümüze Türk Milliyetçiliği ve 3 Mayıs Türk Milliyetçiler Günü'' konulu söyleşi gerçekleştirildi.

TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, yaptığı açılış konuşmasında, “Alparslan Türkeş'in mirası olan Türkçülük ve Turancılık mücadelesini Turan Birliği kuruluncaya ve Türk'ün dünya üzerindeki hakimiyeti sağlanıncaya kadar her mecliste, son nefesimize kadar temsil edeceğiz. Her ay Türk milliyetçilerini, ülkücü kamu çalışanlarını “Ülkü Sohbetleri”nde buluşturacağız” dedi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da yaptığı konuşmada, “Bu tür programlar geçmişimize, günümüze ve geleceğe ışık tutacak. Ve ülkücü teşkilatları vahdete ulaştıracaktır. Gayretimiz, ümidimiz ve ülkümüz odur ki 21.asır Türk asrı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Dr. Murat Duran ise Türk kavramından başlayarak Türk milletinin tarihi seyrini ve gelişimini anlattı.

Türk milliyetçiliğinin ırkçılık ve ulusçuluk ile ilgisinin bulunmadığını kaydeden Dr. Murat Duran, bir milletin en mahrem ziynetinin konuştuğu dil olduğunu vurguladı.

Duran, 3 Mayıs’ın Türk milliyetçiliğinin dönüm noktası ve söylemden eyleme geçişinin miladı olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı. Söyleşi soru cevap bölümü ile sona erdi. (Haber Merkezi)