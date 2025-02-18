Çorum’da acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulabilmesi amacıyla Merkez 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yeni adresine taşındı.

Ambulans ekiplerinin vaka çıkış sürelerini kısaltmak ve hizmet kalitesini artırmak için yapılan düzenleme kapsamında istasyon, Mimarsinan Mahallesi Cemilbey Caddesi No:78 adresindeki Sağlıklı Hayat Merkezi binasının zemin katında hizmet vermeye başladı.

Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, taşınma kararının acil sağlık hizmetlerinin hız ve etkinliğini artırmaya yönelik olduğunu belirtti. Prof. Dr. Zehir, yeni lokasyonun acil vakalara daha hızlı ulaşımı sağlayarak, müdahale sürecini iyileştireceğini ifade etti.

Yeni adresinde hizmet vermeye başlayan Merkez 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, acil sağlık hizmetlerinde daha verimli bir süreç oluşturmayı hedefliyor. Yapılan bu düzenleme ile Çorum’da acil sağlık müdahale sürelerinin kısalması ve vatandaşlara daha hızlı sağlık hizmeti sunulması amaçlanıyor.