Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, profesör olan doktorlara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, akademik kariyerinde önemli bir başarıya imza atarak profesör ünvanını alan Fiziksel Tıp ve Rahabilitasyon Anabilim Dalından Prof. Dr. Ayla Çağlayan Türk, Üroloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Cemil Aydın, Biyoistatistik Anabilim Dalından Prof. Dr. Emre Erdemir, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalından Prof. Dr. Güvenç Doğan, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalından Prof. Dr. İbrahim Doğan, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalından Prof. Dr. Selçuk Kayır’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Başhekim Gömeç, doktorlara yeni ünvanlarının hem Hitit Üniversitesi hem de hastane için hayırlı olmasını dileyerek, “Hocalarımızın başarısı bizleri gururlandırmıştır. Bilimsel çalışmalarında ve yeni görevlerinde başarılarının devamını dilerim” dedi.

Doktorlar ise nazik ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başhekim Gömeç’e teşekkür ettiler.