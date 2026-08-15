Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig tarihindeki ilk puanını Galatasaray'dan alan kırmızı siyahlılarda, Serdar Gürler maç sonrası yaptığı açıklamada; "3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz" dedi

Galibiyet parolasıyla maça çıktıklarını belirten Gürler; "Bunu başarabileceğimizi biliyorduk. Kaliteli ve karakterli bir takımımız var. Osimhen faktörü çıktı ortaya 2 gol attı. Üzüldük mü? Üzelmedik mi? bakarsanız ikisinin arasındayız. Galatasaray deplasmanı için 1 puan iyi ama 3 puanı kaçırdığımız için de üzgünüz." şeklinde konuştu

Takım olarak hedeflerinin en iyi futbolu oynamak olduğunu kaydeden Gürler; "Taraftarlarımıza, başkanımızı gururlandırmak. Bugünkü gibi mücadele edersek hedefimize maç maç bakacağız. İnanılmaz bir hocamız var. Karakter olarak, oyuncusuna yaklaşım olarak çok mutluyuz ve şanslıyız. 18 tane yeni oyuncu geldi. 4 gündür beraber idman yapabildik ve görüntü bu şekilde çıktı. Takım içindeki sevgiyi, adaptasyonu burdan görebilirsiniz." ifadelerini kullandı