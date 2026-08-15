Arca Çorum FK'nın Yunanlı kanat oyuncusu Alexandros Kyziridis, lige golle 'merhaba' dedi.
1 hafta önce İskoçya ligi takımlarından Hearts'den transfer edilen Yunan milli takımının oyuncusu Kyziridis, Galatasaray maçında harika bir gole imza attı.
Maçın 59.dakikasında sol kanattan aldığı topla ceza sahası dışından harika bir vuruşla Uğurcan'ı avlayan Kyziridis takımının beraberlik golünü atmayı başardı.
Yunanlı futbolcu gol attıktan 11 dakika sonra kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Muhabir: Atila Çiğdem